Depois do triunfo na Supertaça, o campeão nacional, Sporting, caiu na primeira jornada derrotado pelo Leixões, em Matosinhos, por 3-2.

A equipa de João Coelho esteve duas vezes em vantagem (21-25, 25-23, 22-25, 25-20), mas os matosinhenses forçaram a negra e selaram a vitória por 15-12.

Em Gondomar, o Benfica respondeu da melhor forma à derrota no primeiro troféu da temporada, impondo-se por 3-0 diante do Ala Nun’Álvares. As águias dominaram os três sets (22-25, 18-25 e 29-31).

Nos restantes encontros da jornada, destaque para os triunfos do Castêlo da Maia no terreno do Madalena (2-3), do Vitória de Guimarães frente ao Clube K (1-3) e do São Mamede, que superou o Santo Tirso por 3-1.