Na tarde desta quinta-feira, o Sporting garantiu a presença nos «oitavos» da Taça Challenge, ao vencer, por 2-3, os checos do Kladno. Depois do triunfo caseiro (3-0), e da vitória sobre o Benfica na Liga (1-3), os leões controlaram o segundo «round» com o Kladno.

Os parciais de 21-25, 25-18, 18-25, 28-26 e 9-15 evidenciam a toada da partida.

Nos «oitavos», o Sporting medirá forças com os finlandeses do Akaa. A eliminatória será inaugurada a 3 de dezembro, na Finlândia, com as decisões agendadas para dia 17, em Lisboa.

No calendário dos leões segue-se a receção ao Castêlo da Maia (4.º), na tarde de domingo (18h), na 9.ª jornada da Liga. O Sporting é líder, com 22 pontos, mais um do que o Benfica.