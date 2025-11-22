O Sporting venceu o São Mamede, por 3-1, e subiu à liderança do campeonato português de voleibol, ultrapassando precisamente o adversário deste sábado.

Os leões começaram melhor e venceram os primeiros dois parciais (25-14 e 25-21), mas a equipa visitante reagiu e reduziu, vencendo o terceiro por 25-19. Porém, a equipa de Alvalade foi atrás da vitória e sorriu no quarto parcial (28-26).

Com este resultado, o Sporting assume o primeiro lugar da tabela, com 16 pontos. O São Mamede desceu para terceiro, com 15.

Quem sorriu com este jogo foi o Benfica, que subiu ao segundo lugar após triunfo em Leixões (3-0). As águias venceram com os parciais de 25-19, 25-19 e 25-16.

Nos outros jogos, o Ala Nun´Álvares bateu o Clube K, por 3-0 e o Santo Tirso perdeu no terreno do Académica de Espinho (3-0).