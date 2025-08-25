O Sporting oficializou este domingo a contratação do distribuidor russo Sergey Grankin, campeão olímpico em Londres 2012, para a sua equipa de voleibol.

O distribuidor de 40 anos acumula no currículo duas medalhas olímpicas – ouro em 2012 e bronze em Pequim 2008 –, além de dois títulos europeus (2013 e 2017) e um vice-campeonato mundial (2007).

Ao nível de clubes, foi finalista da Liga dos Campeões na temporada 2009/10 e venceu por três vezes a Taça CEV, com passagens pelos campeonatos russo e alemão.

«Já sabia que era uma grande organização, mas não conseguia imaginar [que era assim]. Quando cheguei, fiquei impressionado», disse aos meios do clube leonino.