Voleibol: Sporting contrata campeão olímpico em Londres 2012
Sergey Grankin, distribuidor russo de 40 anos, chega com um vasto palmarés internacional
Sergey Grankin, distribuidor russo de 40 anos, chega com um vasto palmarés internacional
O Sporting oficializou este domingo a contratação do distribuidor russo Sergey Grankin, campeão olímpico em Londres 2012, para a sua equipa de voleibol.
O distribuidor de 40 anos acumula no currículo duas medalhas olímpicas – ouro em 2012 e bronze em Pequim 2008 –, além de dois títulos europeus (2013 e 2017) e um vice-campeonato mundial (2007).
Ao nível de clubes, foi finalista da Liga dos Campeões na temporada 2009/10 e venceu por três vezes a Taça CEV, com passagens pelos campeonatos russo e alemão.
«Já sabia que era uma grande organização, mas não conseguia imaginar [que era assim]. Quando cheguei, fiquei impressionado», disse aos meios do clube leonino.
🗣️ "Já sabia que era uma grande organização, mas não conseguia imaginar que era assim. Quando cheguei, fiquei chocado” - Sergey Grankin 🏐— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) August 24, 2025
Declarações completas 👉 https://t.co/16VjkwAzQ7 pic.twitter.com/YdOrQPQKXY