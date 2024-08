O central espanhol Alejandro Vigil, de 31 anos, reforça o voleibol do Sporting. O internacional, que mede 2,08 metros, chega proveniente dos romenos do SCM Zalau.

Nas primeiras declarações pelos campeões nacionais, o espanhol mostrou ambição.

«Fico feliz por ter tomado a decisão de vir para cá. Quero ganhar todos os títulos possíveis e dar espetáculo para que os adeptos venham ver-nos e se divirtam», disse o central, citado pelos leões.

No currículo conta com épocas em Itália, Espanha, Bélgica, França e Roménia.

Vigil é o sexto reforço do Sporting, todos recrutados no estrangeiro. A pouco mais de dois meses do arranque da Liga, os leões contam com 14 atletas.

Na última época foram vice-campeões, mas conquistaram a Taça de Portugal.