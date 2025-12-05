O Sporting venceu (3-0) o Clube K na nona jornada e continua líder isolado da Liga de voleibol. A formação leonina venceu com os parciais de 25-15, 25-15 e 25-19, garantindo a sétima vitória consecutiva.

Com esta vitória, o Sporting é líder com 25 pontos. O Benfica, segundo com 21, joga este sábado contra o CA Madalena. O Clube K, por sua vez, está na 12.ª e última posição, ainda sem pontos conquistados. 

RELACIONADOS
Ciclista: Tadej Pogacar considerado o melhor ciclista da temporada
Hóquei: FC Porto supera Oliveirense no regresso às vitórias no campeonato
Futsal: Benfica vence e haverá dérbi nos «quartos» da Champions
«Se continuarmos assim temos muitas coisas boas pela frente»