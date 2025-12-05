Voleibol
Voleibol: Sporting vence e continua líder do campeonato
Triunfo (3-0) dos leões frente ao Clube K no jogo inaugural da nona jornada
O Sporting venceu (3-0) o Clube K na nona jornada e continua líder isolado da Liga de voleibol. A formação leonina venceu com os parciais de 25-15, 25-15 e 25-19, garantindo a sétima vitória consecutiva.
Com esta vitória, o Sporting é líder com 25 pontos. O Benfica, segundo com 21, joga este sábado contra o CA Madalena. O Clube K, por sua vez, está na 12.ª e última posição, ainda sem pontos conquistados.
