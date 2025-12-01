Voleibol: Sporting vence em Gaia, Benfica triunfa em Santo Tirso
Leões seguem na liderança isolada, com um ponto de vantagem sobre as águias
O Sporting triunfou na visita aos gaienses do Madalena, na oitava ronda da primeira fase do campeonato, por 3-0 (25-18, 25-16 e 25-22). Os campeões nacionais em título seguem com sete vitórias e uma derrota, ou seja, lideram com 22 pontos, mais um do que o Benfica.
No calendário do Sporting segue-se a visita aos açorianos do Clube K (12.º e último), na sexta-feira (21h de Portugal Continental).
Quanto ao Madalena, ocupa o nono lugar com oito pontos, a um dos lugares que permitem aceder aos playoffs. Segue-se a visita ao Benfica (2.º), no sábado (15h).
As águias também venceram nesta segunda-feira, na visita ao Santo Tirso, por 3-1 (25-12, 23-25, 25-19 e 25-14). Enquanto o Benfica continua na perseguição ao Sporting, o Santo Tirso é 11.º e penúltimo, com três pontos.