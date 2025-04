As italianas do Novara venceram esta terça-feira a Taça CEV feminina de voleibol, depois de baterem as romenas do Alba Blaj por 3-0, num jogo arbitrado pela portuguesa Raquel Portela

No seguimento da vitória na primeira mão por 3-1, o coletivo italiano voltou a triunfar na Roménia com os sets de 30-28, 25-17 e 28-26.

Esta foi a primeira vez que o Novara conquistou este troféu. Em 2018/19 ergueram a Liga dos Campeões e têm duas Taças Challenge.