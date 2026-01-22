O Sporting encaixou a terceira derrota na fase de grupos da Champions de voleibol, desta feita na visita aos polacos do Rzeszow, por 3-0 (25-9, 25-23 e 25-19). Na tarde desta quarta-feira, na terceira jornada do Grupo D, os polacos dominaram por completo e reforçaram o segundo lugar, com seis pontos.

Quanto ao Sporting, segue no quarto e último lugar, com zero pontos. Segue-se a receção ao líder Zawiercie – que leva nove pontos – na quarta-feira (17h).

#VoleibolSCP | ⏹️ Derrota dos Leões na 3.ª jornada da CEV Champions League.

🏐 25-9, 25-23, 25-19 🔴 3-0 🟢 // #ARRSCP pic.twitter.com/or3Mibfb5J — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 21, 2026

Entretanto, nos “oitavos” da Taça Challenge, o Benfica venceu na receção aos turcos do Altekma, por 3-2 (23-25, 26-28, 26-24, 25-19 e 15-12). Esta épica reviravolta deixa as águias em vantagem na eliminatória, com a segunda mão agendada para quarta-feira (14h).

O vencedor deste duelo vai medir forças com os suíços do Nafels ou com os romenos do Zalau nos “quartos”. Nesta quarta-feira, os suíços venceram por 3-0.