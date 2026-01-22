Voleibol: Sporting perde na Champions, Benfica vence na Taça Challenge
Águias conseguem vitória épica na primeira mão dos «oitavos» da Taça Challenge. Leões com contas complicadas na fase de grupos da Champions
O Sporting encaixou a terceira derrota na fase de grupos da Champions de voleibol, desta feita na visita aos polacos do Rzeszow, por 3-0 (25-9, 25-23 e 25-19). Na tarde desta quarta-feira, na terceira jornada do Grupo D, os polacos dominaram por completo e reforçaram o segundo lugar, com seis pontos.
Quanto ao Sporting, segue no quarto e último lugar, com zero pontos. Segue-se a receção ao líder Zawiercie – que leva nove pontos – na quarta-feira (17h).
#VoleibolSCP | ⏹️ Derrota dos Leões na 3.ª jornada da CEV Champions League.
🏐 25-9, 25-23, 25-19
🔴 3-0 🟢 // #ARRSCP pic.twitter.com/or3Mibfb5J
— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 21, 2026
Entretanto, nos “oitavos” da Taça Challenge, o Benfica venceu na receção aos turcos do Altekma, por 3-2 (23-25, 26-28, 26-24, 25-19 e 15-12). Esta épica reviravolta deixa as águias em vantagem na eliminatória, com a segunda mão agendada para quarta-feira (14h).
O vencedor deste duelo vai medir forças com os suíços do Nafels ou com os romenos do Zalau nos “quartos”. Nesta quarta-feira, os suíços venceram por 3-0.
🤯 Reviravolta no Pavilhão 2 da Luz!— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) January 21, 2026
Parciais: 23-25 | 26-28 | 26-24 | 25-19 | 15-12#VóleiBenfica pic.twitter.com/y6sGQzw2rQ