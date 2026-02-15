Voleibol
Há 9 min
Voleibol feminino: FC Porto bate Sporting e está nas «meias» da Taça
Triunfo por 3-2 coloca as azuis e brancas na «final four» da prova, que se realiza entre os dias 13 e 15 de março
DIM
O FC Porto levou a melhor sobre o Sporting (3-2), no «Clássico» de voleibol feminino que se realizou este domingo no Dragão Arena, e carimbou a passagem à final four da Taça de Portugal.
As coisas até nem começaram da melhor forma para as líderes isoladas do campeonato, sendo que as leoas venceram o primeiro set por 25-21. Seguiu-se a resposta do FC Porto no segundo set e novo toma lá, dá cá nos dois jogos seguintes. Foi, por isso, necessário recorrer ao quinto e último set para encontrar o vencedor e aí levou a melhor a equipa da casa.
Um triunfo por 15-10 confirmou a passagem das comandadas de Miguel Coelho à próxima fase de competição, em que também se encontram o Sp. Braga, o Castêlo da Maia e o Colégio Efanor.
