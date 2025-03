O Sporting venceu o V. Guimarães por 3-0 e conquistou pela quarta vez na história a Taça de Portugal feminina de voleibol.

Em Matosinhos, as leoas sentiram mais dificuldades no primeiro set (29-27), mas nos dois seguintes a superioridade foi indiscutível (25-13 e 25-21). As quatro vitórias na prova igualam o registo da CA Trofa e do Ribeirense, estando ainda longe das dez do Leixões.

Veja aqui a festa das leoas após conquistarem o troféu: