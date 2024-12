O Sporting dominou e triunfou, na noite deste domingo, na visita ao FC Porto. A propósito da 10.ª jornada da Liga, as leoas cravaram o 3-0 no marcador.

Os parciais de 18-25, 20-25 e 21-25 revelam o desenrolar do clássico. É a primeira vitória das lisboetas sobre as portistas desde novembro de 2023, seis duelos depois.

Desta forma, o Sporting atingiu a terceira vitória consecutiva, enquanto o FC Porto encaixou o segundo desaire no campeonato. Ainda que com o mesmo número de vitórias (8), as leoas acumulam 24 pontos, mais um do que as campeãs em título.

Na próxima ronda, o FC Porto recebe o Leixões (11.º), na noite de sexta-feira (20h30). Por sua vez, o Sporting recebe o Vilacondense (12.º), na tarde de sábado (15h).

Benfica domina na receção ao Vitória

Diante das «Conquistadoras», as águias venceram por 3-0, com parciais de 25-19, 25-20 e 25-15. Por isso, o Benfica segue no 3.º lugar, com 23 pontos, alcançando o FC Porto. Na próxima ronda, as águias visitam o Castêlo da Maia (10.º), na tarde de domingo (16h).

Quanto ao Vitória de Guimarães, ocupa o 8.º posto – o último de play-off – com 10 pontos. Segue-se a receção ao Avense (9.º), também na tarde de domingo (15h).