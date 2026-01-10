Voleibol
Há 26 min
Voleibol: Sporting vence Benfica e sobe à liderança do campeonato
«Leões» vencem dérbi por 3-1
AL
«Leões» vencem dérbi por 3-1
AL
O Sporting entrou com um objetivo: vencer e ultrapassar o Benfica na tabela classificativa. Apesar de ocupar o segundo lugar, o conjunto leonino era favorito uma vez que, nos últimos três dérbis, venceu todos os jogos frente aos «encarnados» (3-0; 3-1; 3-1).
O Sporting venceu o primeiro set por 25-23. No segundo set, o Benfica respondeu (25-20) e empatou a partida. No terceiro tempo, a equipa da casa não quis deixar dúvidas e venceu pela maior diferença da partida: 25-19. No quarto e último set, o Sporting bateu o Benfica por 26-24, naquele que foi o set mais equilibrado do encontro.
Com este triunfo, os «leões» chegam à liderança do campeonato e somam 37 pontos, ultrapassando o Benfica que desce para segundo lugar, com 36 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS