O Sporting e o Benfica venceram sem contestação na sétima jornada da Liga de voleibol. Os leões seguem, portanto, líderes do campeonato, perseguidos de perto pelas águias.

O Sporting recebeu e venceu o Ala Nun´Álvares (3-0) com os parciais de 25-18, 25-14 e 25-22. Já o Benfica jogou também em casa a bateu o V. Guimarães (3-0) com os parciais de 25-17, 25-23 e 25-22.

Com estes resultados, o Sporting é líder com 19 pontos. O Benfica, pro sua vez, é segundo com 18 pontos.

Outros resultados:

Sp. Espinho 3-1 São Mamede

Santo Tirso 0-3 Leixões

Castêlo da Maia 2-3 Académica de Espinho