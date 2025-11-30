Voleibol
Há 1h e 0min
Voleibol: Sporting vence e continua na liderança do campeonato
Benfica também venceu e continua na luta pelo topo
O Sporting e o Benfica venceram sem contestação na sétima jornada da Liga de voleibol. Os leões seguem, portanto, líderes do campeonato, perseguidos de perto pelas águias.
O Sporting recebeu e venceu o Ala Nun´Álvares (3-0) com os parciais de 25-18, 25-14 e 25-22. Já o Benfica jogou também em casa a bateu o V. Guimarães (3-0) com os parciais de 25-17, 25-23 e 25-22.
Com estes resultados, o Sporting é líder com 19 pontos. O Benfica, pro sua vez, é segundo com 18 pontos.
Outros resultados:
Sp. Espinho 3-1 São Mamede
Santo Tirso 0-3 Leixões
Castêlo da Maia 2-3 Académica de Espinho
