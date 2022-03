João Almeida terminou a 101.ª edição da Volta à Catalunha em bicicleta no terceiro lugar.

Sergio Higuita, colombiano da BORA-hansgrohe, foi o vencedor da prova, 16 segundos à frente do equatoriano Richard Carapaz e 52 face ao português da UAE Team Emirates.

Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) impôs-se na 7.ª e derradeira etapa, que terminou com um circuito em Barcelona com seis subidas ao alto do castelo de Montjuic.

João Almeida atacou na última subida, mas não conseguiu fazer diferenças. Chegou integrado num grupo com cerca de 20 homens.

Almeida, que no ano passado ficou o sétimo lugar, consegue agora um pódio até agora inédito para um ciclista português na Volta à Catalunha. Recorde-se que o corredor de A-dos-Francos ainda foi líder da prova um dia e venceu uma etapa.