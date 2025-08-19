Ciclismo: menos um adversário de peso para João Almeida na Vuelta
Colombiano Richard Carapaz vai focar-se nas «Clássicas Italianas» e nos Campeonatos do Mundo de ciclismo no Ruanda
É uma baixa de peso nos adversários de João Almeida para a Volta a Espanha. A Education First anunciou esta terça-feira que o colombiano Richard Carapaz não vai participar na prova espanhola.
«Agora, os próximos objetivos que estabelecemos são as clássicas italianas, especialmente Il Lombardia, e também o Campeonato do Mundo no Ruanda. É um Campeonato do Mundo muito especial para mim, onde tenho uma grande oportunidade, e quero preparar-me da melhor maneira possível», disse o ciclista na rede social X.
Esta temporada, Richard Carapaz já tinha falhado a Volta a França devido a uma infeção gastrointestinal. O ciclista de 32 anos já conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, uma Volta à Itália, a Volta à Suíça e por duas vezes a Volta às Astúrias.
