Estão desfeitas as dúvidas. João Almeida é o líder da UAE Team Emirates para a 80.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta.

Através das redes sociais, a equipa divulgou os oito eleitos para a representarem na Vuelta e o português surge com Ivo Oliveira... e sem Tadej Pogacar. Ao lado dos portugueses, figuram ainda Mikkel Bjerg, Felix Groschartner, Jay Vine, Domen Novak e Marc Soler.

Recorde-se que João Almeida vem de uma Volta a França atribulada, já que sofreu uma queda à nona etapa e fraturou uma costela, acabando por desistir. Ainda assim, mostra-se confiante para uma boa prestação e garante que a recuperação foi «tranquila».

«Poder ser o líder da equipa na Volta a Espanha traz-me um sentimento especial, ainda por cima com a forma que tenho apresentado esta temporada. A recuperação tem sido tranquila e sinto que temos um grupo forte», afirmou.

A Volta a Espanha tem início em Torino, a 23 de agosto, e só termina a 14 de setembro, com a habitual chegada a Madrid.

We’re delighted to announce our eight-man squad for #LaVuelta25, with @JooAlmeida98 returning to lead the team after injury 💪🏻🇪🇸



Offering the team plenty of options in the mountains, co-leader @juann_ayuso will make his third appearance in his home Grand Tour 🏔️ #WeAreUAE… pic.twitter.com/vbhlmRhxFC