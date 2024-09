A 16.ª etapa da Volta a Espanha, que ligou Luanco a Lagos de Covadonga, num trajeto de 181.5 quilómetros, ficou marcada pela desistência de Wout van Aert (Visma-Lease a bike).

Na descida da Colada Llemena, a alta velocidade e na frente da corrida, o belga deslizou numa curva e caiu. A 50 quilómetros da meta, Van Aert ainda pedalou numa nova bicicleta, mas nem quatro quilómetros completou. Por isso, parou e recebeu assistência médica, face às várias escoriações e ao joelho direito coberto de sangue.

Recorde-se que Van Aert liderava as classificações de regularidade e da montanha, muito graças aos triunfos em três etapas (Castelo Branco, Córboda e Baiona). O campeão do mundo em 2016, 2017 e 2018 seguia em 52.º da classificação geral.

Nesta queda estiveram também envolvidos Isaac del Toro (UAE Emirates) e Felix Engelhardt (Jayco Alula). Todavia, continuam em prova.

Após o dia de descanso, esta terça-feira testou a tenacidade dos participantes. Numa das principais etapas de montanha, Marc Soler, colega de equipa de João Almeida – que desistiu há uma semana – acelerou a quatro quilómetros da meta.

Aproveitando uma rara descida, o espanhol, de 30 anos, não se incomodou com a chuva e o nevoeiro, e escapou a Max Poole (DSM-Frimenich) e a Filippo Zana (Team Jayco Alula).

Ao cabo de 4:44:46 horas, Marc Soler levantou os braços e respirou de alívio. O pódio da etapa ficou completo com Zana (18 segundos) e Poole (23 segundos).

Nas contas pela camisola vermelha, Roglic (Red Bull), Enric Mas (Movistar), Richard Carapaz (EF Education) e David Gaudu (Groupama-FDJ) conservaram a vantagem de um minuto sobre o líder Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Ainda assim, nos derradeiros metros, o australiano recuperou preciosos segundos para permanecer no topo. Importa salientar que O’Connor lidera a prova desde a sexta etapa.

Assim, Roglic permanece no segundo lugar, a cinco segundos do líder. O terceiro lugar pertence a Enric Mas, a 1:25 minutos do camisola vermelha. Por sua vez, Carapaz está a 1:46 minutos.

Nas outras classificações, o australiano Kaden Groves (Alpecin) lidera nos pontos, enquanto outro australiano, Jay Vine (UAE Emirates), é o melhor nas contas da montanha. No segundo lugar desta tabela está o colega Marc Soler, com menos 14 pontos.

Entre os jovens, Carlos Rodríguez (INEOS) está na frente, com sete segundos de diferença sobre Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

Por fim, nas equipas, a Emirates está no topo, com 43 minutos de vantagem para a Red Bull.

A 17.ª etapa da Vuelta ligará Monumento Juan de Castillo a Santander, num trilho de 141.5 quilómetros e exigência «média» nas subidas.

A Vuelta terminará a oito de setembro, em Madrid.