As bonificações conseguidas ao longo dos primeiros 16 dias de Volta a Espanha em bicicleta valeram ao esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) praticamente o segundo triunfo consecutivo na Volta a Espanha.

O francês David Gaudu (Groupama-FDJ) [na foto], de 24 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Sequeros e o Alto de la Covatilla e ganhou a etapa de alta montanha com um tempo de 4:54.32 horas, sendo 28 segundos mais rápido que o suíço Gino Mäder (NTT), segundo, e 1.05 minutos do que o espanhol Ion Izagirre (Astana), terceiro.

Roglic, que cortou a meta em 10.º, a 2.56 do vencedor, foi atacado pelo equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo à geral, mas acabou por segurar 24 segundos de vantagem para o rival, com o britânico Hugh Carthy (Education First) a fechar o pódio, a 47 do esloveno.

O resultado praticamente confirma uma segunda vitória consecutiva, depois da Vuelta de 2019, uma vez que a última etapa, que termina em Madrid, serve por tradição de consagração aos vencedores.

Rui Costa acabou por chegar em 46.º, caindo um posto para 44.º na geral, enquanto Nelson Oliveira caiu também um lugar, para 40.º, após ser 55.º na 17.ª tirada.

Ainda assim, o homem da Movistar deve subir ao pódio final em Madrid, uma vez que a equipa espanhola lidera a classificação por equipas por mais de 10 minutos.

Ricardo Vilela (Burgos-BH) cedeu 11 posições e caiu para o 100.º posto na geral, em que Ivo Oliveira é 102.º e Rui Oliveira (UAE Emirates) 120.º, uma subida de seis lugares.