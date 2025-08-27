João Almeida não poupou elogios ao «trabalho perfeito» da UAE Emirates para vencer o contrarrelógio por equipas, esta quarta-feira, na quinta etapa da Volta a Espanha, sonhando agora com a liderança da classificação geral após subir a terceiro lugar do pódio.

«Sabíamos que íamos lutar pela vitória, mas há aqui boas equipas e temos de ser realistas. Fizemos um trabalho perfeito, merecemos vencer», começou por destacar o ciclista português, pouco depois de terminar o «crono».

A equipa dos Emirados Árabes Unidos, que também conta com Ivo Oliveira, cumpriu os 24,1 quilómetros em Figueres, na Catalunha, em 25.26 minutos, oito segundos à frente do que a Visma-Lease a Bike e com nove segundos de vantagem sobre a Lidl-Trek.

Nas contas da geral individual, Vingegaard recuperou a camisola vermelha, mas tem agora um trio de ciclistas da UAE Emirates a oito segundos – o espanhol Juan Ayuso é segundo, João Almeida é terceiro e o também espanhol Marc Soler é quarto.

Esta quinta-feira, cumpre-se a a sexta etapa que liga Olot a Pal, em Andorra, num percurso de 170,3 quilómetros, culminando numa chegada em alto que provocará novas diferenças de tempo entre os candidatos à vitória final.

Questionado sobre a camisola vermelha, de líder da geral, que pode alcançar numa etapa que terminará perto de onde reside a maior parte do ano, em Andorra, João Almeida admite que a “roja” «é linda».

«Nunca a vesti e seria bom poder consegui-la pela primeira vez. Talvez, talvez não, mas daremos tudo o que tivermos», declarou.

Para já, este foi um triunfo «bom para o ambiente da equipa», após um «plano concluído na perfeição, com toda a gente superforte» e «algumas boas surpresas», que não concretizou, durante um «fantástico esforço coletivo».