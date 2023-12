A Volta a Espanha de 2024 vai ter nove chegadas em alto e um contrarrelógio final em Madrid, vinte etapas após o arranque em Lisboa, igualmente com um exercício individual.

A saída de Lisboa, que repete a edição de 1997, marcará as primeiras diferenças entre os ciclistas, com um crono de 12 quilómetros entre Lisboa e Oeiras, a 17 de agosto.

Como já tinha sido anunciado, Portugal verá ainda mais duas etapas, essencialmente planas, entre Cascais e Ourém (191 km) e entre Lousã e Castelo Branco (182 km).

A entrada em Espanha marca a primeira chegada em alto, com a ligação entre Plasencia e Pico Villuercas (167 km), a terminar numa contagem de primeira categoria.

Após uma tirada para sprinters, a sexta etapa protagoniza mais uma chegada em alto, embora agora a chegada a Yunquera, 181 quilómetros após a saída de Jerez de la Frontera, seja apenas de terceira categoria, tal com a da oitava etapa, em Cazorla.

A primeira semana terminará com uma nona etapa muito dura, em Motril e Granada, com três contagens de montanha de primeira categoria na segunda metade dos 178 quilómetros, embora a última esteja a mais de 50 quilómetros da meta.

O arranque da segunda semana terá duas etapas muito acidentadas, antes de nova chegada em alto, numa curta 12.ª etapa, de 133 quilómetros, entre Ourense e a Estação de montanha de Manzaneda, com a meta a coincidir com uma contagem de primeira categoria.

No dia seguinte, os ciclistas terão outra chegada de primeira categoria, em Puerto de Ancares, 171 quilómetros após a saída de Lugo, na véspera da mais longa etapa da Vuelta de 2024, com 199 quilómetros entre Villafranca del Bierzo e Villablino, com uma contagem de primeira categoria a 16 quilómetros do final.

O final de uma segunda semana muito dura será com uma das mais complicadas etapas da edição de 2024, com duas passagens por La Colladiela (primeira categoria) antes da subida para o terrível Cuitu Negru (categoria especial), com rampas de 23% de inclinação.

O segundo dia de descanso antecede a chegada a um dos locais mais 'sagrados' do ciclismo espanhol, os Lagos da Covadonga, uma subida de categoria especial, colocada no fim de 181 quilómetros, após a partida em Luanco.

As antepenúltima e penúltima etapas vão ter as duas últimas chegadas em alto, com duas primeiras categorias em Alto de Moncalvillo e Picón Blanco, antes dos 22 quilómetros do contrarrelógio da 21.ª e última etapa em Madrid, em 08 de setembro, que coroará o sucessor do norte-americano Sepp Kuss.

A Vuelta, etapa a etapa

17 ago: 1.ª etapa, Lisboa - Oeiras (Portugal), 12 km (CRI).

18 ago: 2.ª etapa, Cascais - Ourém (Portugal), 191 km.

19 ago: 3.ª etapa, Lousa-Castelo Branco (Portugal), 182 km.

20 ago: 4.ª etapa, Plasencia - Pico Villuercas, 167 km.

21 ago: 5.ª etapa, Fuente del Maestre - Sevilha, 170 km.

22 ago: 6.ª etapa, Jerez de la Frontera - Yunquera, 181 km.

23 ago: 7.ª etapa, Archidona - Córdoba, 179 km.

24 ago: 8.ª etapa, Ubeda - Cazorla, 159 km.

25 ago: 9.ª etapa, Motril - Granada, 178 km.

26 ago: Dia de descanso.

27 ago: 10.ª etapa, Ponteareas - Baiona, 160 km.

28 ago: 11.ª etapa, Padrón - Padrón, 164 km.

29 ago: 12.ª etapa, Ourense - Manzaneda, 133 km.

30 ago: 13.ª etapa, Lugo - Puerto de Ancares, 171 km.

31 ago: 14.ª etapa, Villafranca del Bierzo - Villablino, 199 km.

01 set: 15.ª etapa, Infiesto - Valgrande Pajares/Cuitu Negru, 142 km.

02 set: Dia de descanso.

03 set: 16.ª etapa, Luanco - Lagos de Covadonga, 181 km.

04 set: 17.ª etapa, Arnuero - Santander, 143 km.

05 set: 18.ª etapa, Vitória - Maetzu/Parque Natural de Izki, 175 km.

06 set: 19.ª etapa, Logroño - Alto de Moncalvillo, 168 km.

07 set: 20.ª etapa, Villarcayo - Picón Blanco, 188 km.

08 set: 21.ª etapa, Madrid - Madrid, 22 km (CRI).

Total: 3.261 km.