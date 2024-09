Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) venceu a 15.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Na ligação de 143 km entre Infiesto e o Cuitu Negru, o ciclista espanhol travou uma batalha sensacional com Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA-hansgrohe) e acabou por sair vitorioso, no meio do nevoeiro que se fez sentir na última subida do dia. Desta forma, Castrillo somou a segunda vitória nesta edição da Vuelta.

Mais atrás, a luta não foi menos intensa, com Roglic a assumir as despesas no início da contagem de montanha, mas ao seu ritmo, Enric Mas acabou por alcançar o esloveno. Na roda não conseguiu seguir o camisola vermelha, Ben O'Connor, que ainda assim teve pernas para se agarrar à liderança da geral.

Desta forma, o australiano tem agora 43 segundos de vantagem para Roglic e dois minutos e 23 segundos sobre Enric Mas, antes do início da terceira e última semana desta 79.ª edição da Volta a Espanha.

Os ciclistas têm agora o segundo dia de descanso e depois volta a haver montanha, com a mítica ascenção nos Lagos de Covadonga.

Veja aqui a vitória de Pablo Castrillo na 15.ª etapa da Vuelta:

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1.º - Ben O'Connor, 60h19m22s

2.º - Primoz Roglic, a 43s

3.º - Enric Mas, a 2m23s

4.º - Richard Carapaz, a 2m44s

5.º - Mikel Landa, a 3m05s

6.º - Florian Lipowitz, 4m33s

7.º - David Gaudu, a 4m39s

8.º - Carlos Rodríguez, a 4m40s

9.º - Mattias Skjelmose, a 4m51s

10.º - Pavel Sivakov, a 5m12s