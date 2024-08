Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) venceu ao sprint a 14.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Na ligação de 200.5 km entre Villafranco del Bierzo e Villablino, o ciclista australiano conseguiu passar a contagem de primeira categoria e chegar com o pelotão, complicando assim a vida ao líder da classificação por pontos. Wout Van Aert (Team Visma - Lease a Bike) foi novamente batido sobre a linha de meta e terminou na segunda posição, à frente de Corbin Strong (Israel - Premier Tech) que ficou em terceiro.

Quanto à classificação geral, essa mantém-se inalterada, com Ben O'Connor na liderança e com a mesma vantagem que com que trouxe para esta jornada, ou seja, um minuto de 21 segundos sobre o esloveno. A fechar o «top-3» surge o espanhol Enric Mas, que continua com um atraso de praticamente três minutos.

Os ciclistas preparam agora a 15.ª etapa, que antecede o segundo e último dia de descanso desta Vuelta. Uma ligação de 143 km, que termina novamente em alto, com a chegada ao topo do «Cuitu Negru».

Veja aqui a vitória ao sprint de Kaden Groves:

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1.º - Ben O'Connor, 52h10m15s

2.º - Primoz Roglic, a 1m21s

3.º - Enric Mas, a 3m01s

4.º - Richard Carapaz, a 3m13s

5.º - Mikel Landa, a 3m20s

6.º - Carlos Rodríguez, 4m12s

7.º - Florian Lipowitz, a 4m29s

8.º - Felix Gall, a 4m42s

9.º - David Gaudu, a 4m44s

10.º - Adam Yates, a 5m17s

(em atualização)