Michael Woods (Israel - Premier Tech) venceu a 13.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Na ligação de 176 km entre Lugo e o Puerto de Ancares, o ciclista canadiano integrou a fuga do dia e dentro dos últimos dez quilómetros deixou a concorrência para trás, terminando assim com 45 segundos de vantagem sobre Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e um minuto e 11 segundos para o espanhol Marc Soler (UAE Team Emirates).

Lá atrás, o pelotão deu liberdade aos fugitivos, já que nenhum dos atletas criava perigo para os principais favoritos. Dessa forma, a chegada ao topo da contagem de primeira categoria colocou frente a frente os melhores, com Primoz Roglic (Red Bull - BORA-hansgrohe) a superiorizar-se à concorrência, dando um claro «murro na mesa». O esloveno entrou a 10m54s do vencedor da etapa e ganhou um minuto e 55 segundos ao camisola vermelha, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Ainda assim, o ciclista australiano voltou a agarrar-se com unhas e dentes à camisola vermelha, que mantém no corpo após a 13.ª etapa, agora com um minuto e 21 segundos de vantagem para Roglic e pouco mais de três minutos sobre Enric Mas (Movistar Team).

Segue-se a 14.ª etapa desta Volta a Espanha, com mais de 200 km duas contagens de montanha, uma delas com 22.8 km até ao alto do Puerto de Leitariegos.

Veja aqui a vitória de Michael Woods na 13.ª etapa da Vuelta:

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1.º - Ben O'Connor, 52h10m15s

2.º - Primoz Roglic, a 1m21s

3.º - Enric Mas, a 3m01s

4.º - Richard Carapaz, a 3m13s

5.º - Mikel Landa, a 3m20s

6.º - Carlos Rodríguez, 4m12s

7.º - Florian Lipowitz, a 4m29s

8.º - Felix Gall, a 4m42s

9.º - David Gaudu, a 4m44s

10.º - Adam Yates, a 5m17s