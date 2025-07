A quarta etapa da Volta a França terminou com mais uma vitória de Tadej Pogacar, mas tal só aconteceu graças ao trabalho magnífico de João Almeida e tal mereceu rasgados elogios do esloveno.

Em declarações após a corrida, Pogacar destacou a forma como o português o «levou» até bem perto da meta e o facto de todos terem chegado «no limite». Além disso, o próprio João Almeida abordou um plano executado na perfeição pela UAE Team Emirates e confessou que todos na equipa «devem estar felizes com o desfecho».

«Fiz o melhor que consegui e acho que todos devemos estar felizes com o desfecho. O Tadej conseguiu a vitória, esse era o nosso objetivo para a etapa. Queríamos dar tudo na última subida, a Visma ainda nos deu uma ajuda e depois a nossa execução foi perfeita. Tínhamos um plano e a verdade é que tudo saiu de forma natural», admitiu o ciclista português.

«Senti que todos estávamos no limite. O João fez um trabalho fantástico para me levar até bem perto da meta, mesmo com outros ciclistas a atacar. Estou muito feliz com esta vitória e orgulhoso pelo trabalho de toda a equipa. Não tenho palavras», afirmou Tadej Pogacar.