O ciclista eslovaco Peter Sagan, sete vezes vencedor da classificação por pontos da Volta a França, foi operado ao joelho direito na sequência da queda que sofreu na terceira etapa do Tour. O anúncio foi feito pela equipa do ciclista, a Bora-hansgrohe,

O atleta de 31 anos sofreu uma queda na terceira etapa, depois de ser derrubado pelo australiano Caleb Ewan, da Lotto Soudal, que desistiu imediatamente da prova.

«Fizemos os possíveis no local, durante o Tour, mas nem o tratamento com antibióticos evitou a infeção. A única opção era parar e remover a bursa cirurgicamente. Felizmente foi só uma infeção superficial e a articulação do joelho não foi afetada», disse Christopher Edier, médico da equipa Bora-hansgrohe.

No comunicado da equipa, Peter Sagan conta que já sente melhoras. «Já me sinto muito melhor e tudo está a correr bem agora», contou o ciclista.

Vencedor de 12 etapas no Tour, Sagan saiu da prova e não participou na etapa de Saint-Paul-Trois-Châteaux a Nîmes.