Volta a França: Olav Kooij impõe-se no sprint e estreia-se a vencer
Torstein Traee (Uno-X) mantém a camisola amarela
Torstein Traee (Uno-X) mantém a camisola amarela
Olav Kooij (Decathlon), estreante na Volta a França, impôs-se ao sprint e venceu a quinta etapa da prova, esta quarta-feira. O norueguês Torstein Traee (Uno-X) mantém com a camisola amarela.
O ciclista neerlandês, de 24 anos, conquistou a primeira vitória ao ser o mais rápido no final dos 158,3 quilómetros entre Lannemezan e Pau. Max Kanter, da XDS Astana, e Tim Merlier, da Soudal Quick-Step, terminaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.
Uma queda a 5,6 quilómetros da meta separou o pelotão, mas Torstein Traee, da Uno-X, foi capaz de manter a diferença na geral, na qual Sean Quinn (EF Education-EasyPost) é segundo, a 28 segundos, e Mathias Vacek (Lidl-Trek) é terceiro, a 3.50 minutos.
Na quinta-feira, os ciclistas enfrentam a primeira jornada de alta montanha, com Col d’Aspin e Tourmalet a serem as principais dificuldades na ligação entre Pau e Gavarnie-Gèdre, num total de 186,2 quilómetros.