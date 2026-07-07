Torstein Traeen (Uno-X Mobilty) é o novo camisola amarela desta 113.ª edição da Volta a França, após uma fuga bem sucedida na quarta etapa, que culminou com a vitória de Mads Pedersen (Lidl - Trek).

No primeiro dia de sucesso para a fuga, o dinamarquês foi mais forte do que a concorrência e impôs-se na chegada ao «sprint» em Foix. O grupo onde seguia o antigo campeão do mundo de estrada chegou junto à linha de meta, sendo que o colega de equipa Quinn Simmons fechou no segundo lugar, à frente do espanhol Raúl García Pierna.

O pelotão liderado pela UAE Team Emirates do anterior camisola amarela, Tadej Pogacar, chegou a quase 13 minutos do vencedor. Torstein Traeen volta a repetir o que fez na Volta a Espanha de 2025, quando foi líder da sexta à décima etapa, após ter ganho tempo numa fuga. Com o mesmo tempo do norte-americano Sean Quinn, o norueguês da Uno-X Mobilty fica com 3m50s de vantagem para Mathias Vacek e quase oito minutos sobre Pogacar.

Assista aqui à vitória de Mads Pedersen:

Segue-se a quinta etapa desta Volta a França em bicicleta, com uma esperada chegada ao «sprint» em Pau, após 158.3 quilómetros que tem início em Lannemezan.

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Torstein Traeen (Uno-X Mobility), 13h02m46s

2- Sean Quinn (EF Education - EasyPost), mt

3- Mathias Vacek (Lidl - Trek), a 3m50s

4- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a 7m53s

5- Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), mt

6- Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech), a 8m06s

7- Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 8m17s

8- Juan Ayuso (Lidl - Trek), a 8m20s

9- Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), a 9m43s

10- Pablo Castrillo (Movistar Team), a 11m22s