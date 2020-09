Egan Bernal, campeão em título da Volta a França, abandonou esta quarta-feira a prova.

O anúncio foi feito pela equipa Ineos Grenadiers, que disse que o ciclista colombiano já não estará na 17.ª etapa, que se corre esta quarta-feira.

«O objetivo agora é recuperar do Tour e focar-se nos objetivos para o que resta da época», diz a nota da equipa.

No passado domingo, na subida ao Grand Colombier, Egan Bernal perdeu mais de sete minutos para o camisola amarela, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), e admitiu que estar no pódio em Paris «já não é uma opção».

«Sofri desde a primeira subida, creio que perdi uns três anos da minha vida na etapa de hoje. Ia no máximo à espera de um milagre que nunca aconteceu. Dei tudo, dei o meu melhor, mas os outros estão mais fortes e não consegui segui-los, há que reconhecê-lo», afirmou na altura.

Antes da 15.ª etapa, com chegada inédita ao Grand Colombier, uma contagem de categoria especial instalada no final de 17,4 quilómetros de subida com uma pendente média de 7,1%, o colombiano, de 23 anos, era terceiro da geral, a 59 segundos da Roglic.

O colombiano de 30 anos caiu nesse dia para a 9.ª posição da geral. Após um dia de descanso, a prestação de terça-feira levou-o a descer ainda mais, ficando no 16.º lugar da geral.