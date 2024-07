O ciclista belga Victor Campenaerts, da Lotto Dstny, bateu esta quinta-feira ao sprint dois companheiros de fuga para vencer a 18.ª etapa da Volta a França, numa jornada sem grandes sobressaltos para o camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Aos 32 anos, o belga estreou-se a ganhar uma etapa no Tour, no final dos 179,5 quilómetros que fizeram a ligação entre Gap e Barcelonnette, impondo-se ao francês Mattéo Vercher (TotalEnergies) e ao polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), outros dos fugitivos da tirada, que cortaram a meta, respetivamente, no segundo e terceiro lugares, com as mesmas 04:10.20 horas do vencedor.

Após uma jornada tranquila para os homens da geral, que chegaram quase 14 minutos depois de Campenaerts, o esloveno Tadej Pogacar continua de amarelo com 03.11 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e 05.09 sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que é terceiro à frente do português João Almeida (UAE Emirates).

Na sexta-feira, a ligação alpina de 144,6 quilómetros entre Embrun e Isola 2000 inclui duas contagens de montanha de categoria especial e uma de primeira, que coincide com a meta.

Classificação da 18.ª etapa:

1. Victor Campenaerts, Bel (Lotto Dstny), 04:10.20 horas.

(média: 43,023 km/h).

2. Mattéo Vercher, Fra (TotalEnergies), m.t.

3. Michal Kwiatkowski, Pol (INEOS), m.t.

4. Toms Skujins, Let (Lidl-Trek), a 22 segundos.

5. Oier Lazkano, Esp (Movistar), m.t.

6. Bart Lemmen, Hol (Visma-Lease a Bike), m.t.

7. Krists Neilands, Let (Israel-Premier Tech), m.t.

8. Jai Hindley, Aus (Red Bull-BORA-hansgrohe), m.t.

9. Wout van Aert, Bel (Visma-Lease a Bike), a 37.

10. Michael Matthews, Aus (Jayco-AlUla), m.t.

(…)

40. Jonas Vingegaard, Din (Visma-Lease a Bike), a 13.40 minutos.

43. João Almeida, POR (UAE Emirates), m.t.

44. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), m.t.

45. Remco Evenepoel, Bel (Soudal Quick-Step), m.t.

47. Carlos Rodríguez, Esp (INEOS), m.t.

48. Mikel Landa, Esp (Soudal Quick-Step), m.t.

55. Giulio Ciccone, Ita (Lidl-Trek), m.t.

57. Adam Yates, GB (UAE Emirates), m.t.

59. Derek Gee, Can (Israel-Premier Tech), m.t.

60. Santiago Buitrago, Col (Astana), m.t.

75. Rui Costa, POR (EF Education-EasyPost), m.t.

82. Nelson Oliveira, POR (Movistar), m.t.

Classificação geral:

1. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), 74:45.27 horas.

2. Jonas Vingegaard, Din (Visma-Lease a Bike), a 03.11 minutos.

3. Remco Evenepoel, Bel (Soudal Quick-Step), a 05.09.

4. João Almeida, POR (UAE Emirates), a 12.57.

5. Mikel Landa, Esp (Soudal Quick-Step), a 13.24.

6. Carlos Rodríguez, Esp (INEOS), a 13.30.

7. Adam Yates, GB (UAE Emirates), a 15.41.

8. Giulio Ciccone, Ita (Lidl-Trek), a 17.51.

9. Derek Gee, Can (Israel-Premier Tech), a 18.15.

10. Santiago Buitrago, Col (Astana), a 18.35.

(…)

51. Nelson Oliveira, POR (Movistar), a 02:27.20 horas.

56. Rui Costa, POR (EF Education-EasyPost), a 02:37.32.