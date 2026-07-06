Tadej Pogacar somou esta segunda-feira a 22.ª vitória em etapas na Volta a França, ao conquistar a terceira tirada da 113.ª edição, e, desta forma, destronou Jonas Vingegaard da liderança da geral. Esta terça-feira, o ciclista esloveno já vai arrancar vestido de amarelo.

O quatro vezes campeão acelerou nos últimos 200 metros da etapa (veja o vídeo abaixo) de 195,9 quilómetros, entre Granollers, em Espanha, e Les Angles, já em França, e cortou a meta com o tempo de 4:45.11 horas, dois segundos à frente do dinamarquês e do equatoriano Richard Carapaz, que foi terceiro.

Pogacar subiu, assim, à liderança da geral, embora com o mesmo tempo de Vingegaard, com o belga Remco Evenepoel a manter o terceiro lugar do pódio, agora a 23 segundos do novo camisola amarela.

Na terça-feira, os corredores vão percorrer 181,9 quilómetros ondulados entre Carcassonne e Foix, que incluem duas contagens de montanha de segunda categoria.

Veja o ataque final da etapa: