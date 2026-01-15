A Volta a França de 2027 vai ter como ponto de partida a Grã-Bretanha, com a edição masculina a arrancar e Edimburgo, na Escócia, e a feminina, de Leeds, com três etapas cada, antes da entrada em território francês, segundo anunciaram esta quinta-feira os organizadores da competição.

A edição de 2026, já se sabia, vai começar em Barcelona, a 4 de julho, mas a edição de 2027 será mais a norte. A versão masculina terá, assim, uma primeira etapa de 184 quilómetros, com partida de Edimburgo a 2 de julho, num percurso até Carlisle. A segunda etapa fará a ligação entre Keswick e Liverpool (223 km), enquanto a terceira ligará Welshpool a Cardiff (223 km), já no País de Gales.

A versão feminina, por seu lado, vai partir de Leeds, a 30 de julho, rumo a Manchester no primeiro dia, seguindo depois na direção de Sheffield para terminar em Londres, a 1 de agosto