Pogacar está imparável e venceu a etapa rainha da Volta a França: o esloveno atacou a oito quilómetros do fim, deixou Vingegaard e Evenepoel para trás, foi atrás de Jorgensen que liderava a corrida e acabou por ultrapassá-lo a dois quilómetros da meta.

Foi a quinta vitória de Pogacar nesta Volta a França e 15ª na carreira no Tour, o que lhe permitiu aumentar para mais de cinco minutos de vantagem na liderança da geral, quando falta apenas o contrarrelógio deste sábado para chegar ao fim.

Pogacar cortou a meta com 21 segundo de avanço sobre Jorgesen, que chegou no segundo lugar, e 40 segundos sobre Yates, que terminou no terceiro posto. Seguiu-se Carapaz 1,11 minutos.

Vingegaard e Evenepoel cortaram a meta com 1,42 segundos de desvantagem, sendo muito forte a imagem de Vingegaard a chorar, abraçado à mulher, ue lhe dizia para não chorar que tinha feito tudo o que podia.

João Almeida chegou pouco depois, na sexta posição, a dois minutos do colega de equipa Pogacar, acabando lado a lado com Mikel Landa, que é o seu mais direto perseguidor. Com isso, o português manteve os 30 segundos de vantagem sobre o quinto posto de Mikel Landa, mas ganhou 1,56 minutos a Carlos Rodriguez, que é sexto da geral a... 2,30 minutos do português.

Já Pogacar prepara-se para fazer a festa em Nice. Sai desta 19ª etapa com 5,3 minutos de vantagem sobre Vingegaard (que é segundo da geral) e 7,1 minutos sobre Evenpoel (que é terceiro). João Almeida é quarto a mais de 15 minutos.

Para este sábado está agendada mais uma etapa com três contagem de montanha e domingo é dia do contrarrelógio final.

Foi assim que vivemos a etapa AO VIVO