Paul Seixas, a grande esperança do ciclismo francês, descendente de portugueses, anunciou esta segunda-feira que vai estrear-se na Volta a França aos 19 anos, o que tornará no mais jovem de sempre a participar no Tour nos últimos 89 anos.

Após muito debate em França nas últimas semanas sobre se o prodígio se devia estrear tão jovem no exigente Tour, Seixas acabou com as especulações com um vídeo publicado nas redes sociais da sua equipa, a Decathlon, e gravado na casa dos seus avós.

«Estou aqui para vos anunciar uma coisa. Em julho vou correr», disse aos avós Seixas, com a avó a adivinhar que era na Volta a França e o avô a dizer ser «o homem mais feliz do mundo».

Quando a 113.ª edição da «Grande Boucle» começar, a 4 de julho, em Barcelona, Seixas vai ter 19 anos, nove meses e 10 dias e , desta forma, vai tornar-se o mais jovem ciclista a participar no Tour desde 1937, quando o francês Adrien Cento arrancou com 19 anos, três meses e 26 dias.

«Estou muito feliz de anunciar que vou participar na próxima Volta a França. Não é o meu estado de espírito, nem a minha conceção de ciclismo alinhar no Tour com o único objetivo de experimentar e vou lutar pela melhor classificação de sempre», disse Seixas, numa publicação nas redes sociais da equipa francesa.

No seu segundo ano a correr como profissional, Paul Seixas começou 2026 com o segundo lugar na Volta ao Algarve, na qual ganhou uma etapa, conquistando ainda a Clássica Faun-Ardèche, a Volta ao País Basco e a Flèche Wallonne.

Dois dos grandes momentos do jovem gaulês acabaram por nem ser em vitórias, mas segundos lugares na Strade Bianche e na Liège-Bastogne-Liège, corridas nas quais foi o único a tentar fazer frente ao praticamente imbatível esloveno Tadej Pogacar.

A precocidade de Seixas também se vê na idade em que vai fazer a estreia no Tour, comparando-a, por exemplo, com Pogacar, que apenas se estreou aos 22 anos, em 2020, quando ganhou pela primeira vez a Volta a França, embora tenha feito a estreia em grandes Voltas no ano anterior, na Volta a Espanha.