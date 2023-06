Rui Costa é um dos ciclistas selecionados pela Intermarché-Circus-Wanty para a edição deste ano da Volta à França. Depois de em 2022 ter ficado de fora da prova, o antigo campeão do mundo volta para participar pela 11.ª vez no Tour.

O melhor resultado do ciclista de 36 anos na “Grande Boucle” aconteceu em 2012, quando foi o 18.º classificado, ele que já conseguiu três vitórias em etapas, uma em 2011 e duas em 2013.

A equipa do luso parte para a prova com dois líderes definidos, Biniam Girmay e Louis Meintjes, e com o objetivo de colocar um ciclista no top-10, além de pretender vencer uma etapa.

A 110.ª edição da Volta a França vai ser disputada entre 1 e 23 de julho, entre Bilbau, em Espanha, e Paris e também se soube nesta sexta-feira que o britânico Chris Froome, quatro vezes vencedor do Tour, não vai alinhar, uma vez que ficou de fora das escolhas da equipa Israel-Premier Tech.

«Estou, obviamente, desapontado com esta decisão. O Tour ocupa um lugar incrivelmente especial no meu coração», lamentou o britânico de 38 anos.