Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu a 14.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

Numa jornada de alta montanha, com a chegada aos Pirenéus, o ciclista esloveno aproveitou da melhor forma a excelente estratégia da equipa para ganhar ainda mais terreno para Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) na liderança da classificação geral.

A pouco mais de sete quilómetros do fim, Adam Yates saltou do pelotão e foi atrás de Ben Healy. No momento certo, Pogacar arrancou a todo o gás e ganhou tempo a toda a gente. Desta forma, Vingegaard está agora a um minuto e 57 segundos do camisola amarela, ainda que tenha subido ao segundo lugar, por troca com Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) que é agora terceiro.

Quanto aos portugueses, João Almeida não conseguiu seguir com Carlos Rodríguez e acabou por perder alguns segundos para o espanhol. Ainda assim, manteve o quarto lugar na geral e está agora a seis minutos do companheiro de equipa e líder da competição.

Além da vitória do esloveno, a etapa ficou também marcada por mais cinco abandonos, dois antes do arranque (Guillaume Boivin e Thomas Pidcock) e três durante a jornada (Amaury Capiot, Louis Vervaeke e Alberto Bettiol).

Os ciclistas preparam agora a 15.ª etapa do Tour, com cinco contagens de montanha e uma nova chegada em alto, desta feita no Plateu de Beille. São praticamente 200km e uma nova oportunidade para o duelo entre os dois «monstros» da modalidade, Pogacar e Vingegaard.

