O risco de avalanches no Passo do Stelvio, nos Alpes orientais, na fronteira entre Itália e Suíça, levou a organização do Giro a alterar o trilho da 16.ª etapa, agendada para terça-feira (21 de maio). Tudo se deve ao aumento de temperaturas, depois de dias de intensos nevões.

Assim, o trajeto terá a extensão de 206 quilómetros, entre Livigno e Santa Cristina Val Gardena.

Na etapa marcada pela homenagem a Fausto Coppi, o Cume Coppi não será no Passo do Stelvio, mas em Giogo di Santa Maria, a 2489 metros de altitude.

Este ponto simbólico da etapa foi incluído em provas a partir de 1965, de forma a homenagear o falecimento do ciclista italiano.

«Esta é uma etapa de alta montanha que passa pelos vales Adige e Eisack. A inclinação chegará aos 16 por cento», descreve a organização.

