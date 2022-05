Giulio Ciccone, da Trek-Segafredo, venceu este domingo a 15.ª etapa da Volta a Itália, que ligou Rivarolo Canavese a Cogne, em 177 quilómetros.

O ciclista italiano terminou a prova em 4:37:41 horas, com mais de minuto e meio de vantagem sobre Antonio Pedreiro, da Movistar, que terminou em segundo. Hugh John Carthy, da EF Education, fechou o pódio, a mais de três minutos do líder.

João Almeida, o português da UAE, ficou no 14.º lugar, a quase oito minutos da liderança.

Na geral, Richard Carapaz, da INEOS, continua com a camisola rosa do Giro, com nove segundos de vantagem sobre Jai Hindley, da Bora, e 32 sobre João Almeida.