Paul Magnier, de 22 anos, arrecadou nova vitória na Volta a Itália, desta feita ao sprint em Sofia, na Bulgária. Neste domingo, ao cabo de 175 quilómetros e 4:09.42 horas, o francês da Soudal Quick-Step venceu a terceira etapa ligeiramente à frente do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Rose Rockets).

Na classificação geral, o uruguaio Guillermo Thomas Silva (Astana) mantém a liderança e a camisola rosa, com quatro segundos de vantagem sobre o alemão Florian Stork (Tudor) e sobre o colombiano Bernal (INEOS).

Esta segunda-feira, o pelotão desfruta do primeiro dia de descanso. A 109.ª edição do “Giro” é retomada na terça-feira, em Itália, com a ligação de 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza.