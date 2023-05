O ciclista britânico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) venceu ao sprint, este domingo, a 21.ª e última etapa da Volta a Itália, o Giro, ao concluir os 126 quilómetros com início e fim na capital Roma ao fim de 02h48m26s, no dia que consagrou o esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) como o vencedor da prova e o português João Almeida como o terceiro classificado, o melhor resultado de sempre do caldense em grandes voltas.

Cavendish cortou a meta em primeiro, superando o luxemburguês Alex Kirsch (Trek – Segafredo) e o italiano Filippo Fiorelli (Green Project – Bardiani CSF-Faizanè), que fizeram o mesmo tempo, nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.

O português João Almeida concluiu a última etapa no 26.º lugar, com o mesmo tempo de Cavendish. O vencedor, Primoz Roglic, cortou a meta na 32.ª posição.

O sprint ficou marcado pela queda do colega de equipa de João Almeida, o alemão Pascal Ackermann, que foi contra as barreiras, do lado direito, numa queda que o deixou com algumas escoriações e que ditou a queda de mais um par de ciclistas, depois de a bicicleta ter ido de um lado ao outro pelo solo.

Almeida vence juventude num Giro em que fez tanta história

O português João Almeida conquistou, além do terceiro lugar na classificação geral, a vitória na juventude, subindo ao pódio com a camisola branca em Roma, minutos depois de ter posado para a fotografia com Primoz Roglic e Geraint Thomas no pódio da geral.

Almeida é apenas o segundo ciclista português a ficar no pódio da classificação geral de uma grande Volta, o primeiro em Itália, depois de Joaquim Agostinho ter sido terceiro na Volta a França em 1978 e em 1979 e segundo na Volta a Espanha em 1974.

Além disso, Almeida é o quarto português a conquistar uma camisola secundária em grandes Voltas, com a conquista da branca da juventude.

Antes de João Almeida, Ruben Guerreiro venceu a camisola da montanha do Giro, em 2020. Em 1991, na Volta a Espanha, Acácio da Silva venceu a classificação dos sprints especiais e, em 1975, Fernando Mendes venceu as metas volantes na Volta a Espanha.

Cavendish faz história

O triunfo de Cavendish em Roma foi o seu 16.º no Giro, o 54.º em grandes Voltas, num ano que é de adeus à estrada no final da época.

A vitória do britânico, que tem 38 anos e sete dias, dita história no Giro, uma vez que Cavendish passa a ser o mais velho de sempre a triunfar em Itália, superando Paolo Tiralongo, que em 2015 venceu com 37 anos e 313 dias.

Mark Cavendish vence a 21.ª e última etapa do Giro (AP/Alessandra Tarantino)

Roglic: vitória mais curta de sempre desde 1974

O triunfo de Roglic em Itália, com 14 segundos de vantagem para Geraint Thomas, na geral, confere-lhe o êxito no Giro com a margem mais curta desde 1974 e a quarta mais pequena de sempre.

Com menos folga na vitória, só dois ciclistas, um deles por duas vezes. Fiorenzo Magni bateu Ezio Cecchi por 11 segundos em 1948 e, em 1955, superou Fausto Coppi por 13 segundos. O outro foi, por uma vez, Eddy Merckx, que triunfou no Giro em 1974 com 12 segundos de vantagem para o segundo classificado, Giambattista Baronchelli.

Depois do "tri" na Vuelta, com os triunfos em 2019, 2020 e 2021, esta é a quarta grande Volta ganha por Roglic, antigo campeão e profissional de esqui que só se tornou profissional de ciclismo há cerca de dez anos.

Primoz Roglic e a equipa Jumbo-Visma celebram vitória do esloveno no Giro (RICCARDO ANTIMIANI/EPA)

CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL DA VOLTA A ITÁLIA:

1.º: Primoz Roglic (Jumbo-Visma): 85h29m02s

2.º: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers): + 14s

3.º: JOÃO ALMEIDA (UAE Team Emirates): + 1.15m

4.º: Damiano Caruso (Bahrain Victorious): + 4.40m

5.º: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ): + 5.43m

CAMISOLA DOS PONTOS:

1.º: Jonathan Milan (Bahrain Victorious): 217 pontos

2.º: Derek Gee (Israel – Premier Tech): 164

3.º: Michael Matthews (Team Jayco Alula): 101

4.º: Mark Cavendish (Astana): 101

5.º: Pascal Ackermann (UAE Team Emirates): 95

CAMISOLA DA MONTANHA:

1.º: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ): 237 pontos

2.º: Derek Gee (Israel – Premier Tech): 200

3.º: Ben Healy (EF Education – Easypost): 164

4.º: Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team): 144

5.º: Einer Augusto Rubio Reyes (Movistar Team): 118

CAMISOLA DA JUVENTUDE:

1.º: JOÃO ALMEIDA (UAE Team Emirates): 85h30m17s

2.º: Thymen Arensman (Ineos Grenadiers): + 4.50m

3.º: Andreas Leknessund (Team DSM): + 6.16m

4.º: Einer Augusto Rubio Reyes (Movistar Team): + 9.28m

5.º: Ilan Van Wilder (Soudal Quick – Step): + 10.43m