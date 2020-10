Após os ciclistas terem protestarem devido ao mau tempo, a organização do Giro encurtou a 19.ª etapa. Ao invés dos 258 quilómetros previstos, o pelotão percorreu 24,5 entre Abbiategrasso e Asti e no final, a vitória sorriu a Josef Cerny (CCC).



O ciclista checo, membro do grupo que estava no grupo dos 14 fugitivos, atacou à entrada para os vinte quilómetros finais e conseguiu manter mais de 20 segundos de vantagem para os perseguidores, acabando por vencer a tirada. Victor Campenaerts (NTT) foi segundo e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) o terceiro.



No que respeita à classificação geral, manteve-se tudo igual. O holandês Kelderman continua vestido de rosa a duas etapas do final enquanto João Almeida, que chegou integrado no pelotão como Rúben Guerreiro, segue no quinto lugar.