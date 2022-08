Mauricio Moreira é o vencedor da edição de 2022 da Volta a Portugal em bicicleta.

O ciclista uruguaio da Glassdrive/Q8/Anicolor, segundo classificado em 2021 a dez segundos do vencedor Amaro Antunes, entrou para o contrarrelógio da última etapa a sete segundos de Frederico Figueiredo, camisola amarela e companheiro de equipa, e foi o mais rápido na ligação entre Porto e Gaia.

Frederico Figueiredo gastou mais 1:16 minutos do que Moreira para cumprir os 18,6 quilómetros do crono (foi sétimo) e terminou a Volta no segundo lugar da geral.

No último dia de prova, destaque ainda para uma alteração no pódio, com António Carvalho (2.º na etapa a 20 segundos) a subir ao terceiro lugar por troca com Luís Fernandes, da Rádio Popular-Paredes-Boavista.

A Glassdrive/Q8/Anicolor ficou com os três lugares da classificação geral da Volta a Portugal.

TOP-10 da geral da Volta a Portugal:

1) Mauricio Moreira (GCT), 38:38.31;

2) Frederico Figueiredo (GCT), a 01:09 minutos;

3) António Carvalho (GCT), a 02:35 minutos

4) Luís Fernandes (RPB), a 03:44 minutos

5) Alejandro Marque (ATM), a 05:17 minutos

6) Delio Fernandez (ATM), a 06:54 minutos

7) André Cardoso (CDF), a 07:31 minutos

8) Jesus del Pino (ALL), a 09:24 minutos

9) Jokin Murguialday (CJR), a 09:24 minutos

10) Txomin Juaristi Arrieta 8EUS), a 10:28 minutos