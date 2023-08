Colin Stüssi venceu a sétima etapa da Volta a Portugal e é o novo camisola amarela.

O ciclista suíço (Voralberg) impôs-se no Alto do Larouco ao espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) e ao português António Carvalho (ABTF-Feirense), que terminaram com o mesmo tempo do vencedor.

Stüssi tem agora 28 segundos de vantagem sobre o antigo líder, o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 34 sobre Luis Ángel Maté, que completa o pódio.

Nesta sexta-feira, a oitava etapa liga Boticas a Fafe.