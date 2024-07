Colin Stüssi, ciclista da Vorarlberg, venceu, esta quinta-feira, a primeira etapa da Volta a Portugal e é o novo camisola amarela.

O ciclista suíço, vencedor da Volta em 2024, demorou 4:15.20 horas a percorrer o percurso entre o velódromo de Sangalhos (Anadia) e o alto do Observatório de Vila Nova (Miranda do Corvo) e assegurou a liderança na geral. António Carvalho, da ABTF-Feirense, ficou em segundo lugar, a 28 segundos, enquanto que Luís Fernandes, da Credibom-LA Alumínios-MarcosCar, fechou o pódio, a 41 segundos do líder.

A segunda etapa realiza-se na sexta-feira, tendo um percurso de 164,5 quilómetros entre Santarém e Marvila, em Lisboa, com uma chegada disputada ao sprint em perspetiva.