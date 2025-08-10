VÍDEO: Byron Munton vence na Senhora da Graça, Artem Nych sobe a líder
Feirense/Beeceler sorri na quarta etapa e Anicolor-Tien21 veste o amarelo da liderança
Byron Munton foi o mais rápido na subida à Senhora da Graça, em Mondim de Basto, na quarta etapa da Volta a Portugal. Na tarde deste domingo, o ciclista sul-africano da Feirense/Beeceler, de 26 anos, cortou a meta a solo, seguido por Jesús Peña (AP Hotels&Resorts/Tavira/Farense) e Artem Nych, ambos a nove segundos.
O terceiro da etapa – ciclista russo da Anicolor-Tien21 e vencedor da Volta em 2024 – ascendeu à liderança da classificação geral, seguido por Byron Munton (oito segundos) e Jesús Peña (12 segundos).
De recordar que a quarta etapa, que começou em Bragança, foi neutralizada e encurtada devido ao incêndio na Serra do Alvão.
Para esta segunda-feira está reservada a ligação entre Lamego e Viseu, de 155,5 quilómetros, numa etapa com duas contagens de montanha.