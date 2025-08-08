Volta a Portugal
Volta a Portugal: agressões na segunda etapa resultam em quatro multas
Ciclistas de Feirense/Beeceler, Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua e Israel Premier Tech Academy punidos, mas seguem em prova
Na sequência das agressões registadas a 40 quilómetros do fim da segunda etapa da Volta a Portugal – na primeira passagem pela meta em Fafe – quatro atletas foram multados, mas não desclassificados.
Os ciclistas Diogo Gonçalves e Fábio Oliveira (Feirense-Beeceler), César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) foram multados em 531 euros e perderam 25 pontos no ranking da União Ciclista Internacional.
