Na sequência das agressões registadas a 40 quilómetros do fim da segunda etapa da Volta a Portugal – na primeira passagem pela meta em Fafe – quatro atletas foram multados, mas não desclassificados.

Os ciclistas Diogo Gonçalves e Fábio Oliveira (Feirense-Beeceler), César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) foram multados em 531 euros e perderam 25 pontos no ranking da União Ciclista Internacional.

