German Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) venceu ao «sprint» a primeira etapa em linha da Volta a Portugal em bicicleta.

Na chegada ao Sameiro, o ciclista argentino foi mais forte do que a concorrência e acabou por triunfar de forma tranquila, à frente de Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) e Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy). Ainda assim, o triunfo não foi suficiente para chegar à camisola amarela, que continua no corpo de Rafael Reis (Anicolor / Tien 21).

O vencedor do prólogo desta quarta-feira conseguiu chegar com os mais fortes e vai partir para a segunda etapa desta 86.ª edição na liderança da classificação geral. German Tivani está a dois segundos do português e Bradly Gilmore tem mais cinco segundos gastos.

Assista aqui à vitória de German Tivani:

Segue-se uma ligação de 167,9 quilómetros entre Felgueiras e Fafe, que contará com três contagens de montanha, uma de terceira e duas de quarta categoria, além de três metas voltantes, essenciais para a classificação por pontos.