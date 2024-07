Hugo Scala Jr. venceu a quinta etapa da Volta a Portugal. Ao sprint, o norte-americano da Project Echelon Racing foi mais rápido face ao português Fábio Costa (ABFT Betão-Feirense).

No regresso à estrada, depois do dia de descanso, o pelotão completou 176,8 quilómetros, entre Penedono e Bragança. Num trilho animado pelos Caretos de Podence, Hugo Scala Jr., Fábio Costa e o dinamarquês Julius Johansen (Sabgal/Anicolor) destacaram-se do grupo principal.

Todavia, nos derradeiros metros, Johansen ficou para trás e Fábio Costa – aparentemente tranquilo – deixou-se surpreender por Scala, implacável em velocidade. O norte-americano, de 26 anos, celebrou a primeira vitória de etapa na Volta.

Por sua vez, o ciclista português, de 25 anos, não escondeu a frustração e as lágrimas ao cruzar a meta.

Assim, a fechar o pódio, com 11 segundos de atraso, ficou Johansen.

Etapa 5

🚩 Penedono 🏁 Bragança pic.twitter.com/3bf8hXunsI — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) July 30, 2024

Hugo Scala Jr é o conquistador da chegada a Bragança 🥇

📸 Matias Novo / Podium Events pic.twitter.com/n2LJCVlh9J — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) July 30, 2024

Na classificação geral, o português Afonso Eulálio (ABFT Betão-Feirense) mantém a camisola amarela, com 16 segundos de vantagem sobre o suíço Colin Stüssi (Team Vorarlberg). A fechar o pódio está o espanhol Jon Agirre, da Equipo Kern Pharma, com 26 segundos de atraso.

Quanto a portugueses no top-10, António Carvalho (ABFT Betão-Feirense) é sexto, com 1:23 minutos de diferença para o topo. No nono posto está Luís Fernandes, da Credibom/LA Alumínios/Marcos CAR, com diferença de 1:48 minutos para o camisola amarela.

Nas outras classificações, a camisola laranja, dos pontos, é vestida por German Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé). Por sua vez, Jaume Guardeño (Caja Rural) veste de branco, com a camisola da juventude.

Por fim, Luís Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) é o líder da montanha, com a camisola azul.

Na sexta etapa da Volta a Portugal, o pelotão ligará Bragança a Boticas, num trajeto de 169,1 quilómetros, que contará com cinco contagens de montanha. A última será de primeira categoria, em Torneiros, nos últimos 20 quilómetros.