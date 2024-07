Luis Angel Maté (Euskaltel - Euskadi) venceu a quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

Na ligação de 164,5 km que ligou o Sabugal à Guarda terminou com um triunfo do ciclista espanhol, que bateu ao sprint o português Rafael Reis (Sabgal - Anicolor), seguido do compatriota Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma), que fechou assim o «top-3» da jornada.

A pouco mais de um minuto do vencedor da etapa, Afonso Eulálio reforçou a liderança da classificação geral e tem agora 16 segundos de vantagem para o suíço Colin Stüssi (Team Voralberg) e 26 para Jon Agirre (Kern Pharma).

Esta segunda-feira cumpre-se o único dia de descanço desta edição da Volta a Portugal e no dia seguinte o pelotão regressa à estrada, para cumprir a quinta etapa, com 176,8 km e que liga Penedono a Bragança.

Veja aqui a vitória de Luis Angel Maté na quarta etapa: