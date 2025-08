Mauricio Moreira é uma das grandes baixas da 86.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

O ciclista uruguaio da Efapel, vencedor da Volta a Portugal em 2022 e segundo classificado um ano antes, não irá marcar presença na prova, que decorre entre os dias 6 e 17 de agosto.

Inicialmente, o nome de Mauricio Moreira constava nos pré-inscritos da equipa, mas os «problemas físicos» afastam Mauricio Moreira da competição. Após ter regressado à competição, no início de maio, caiu na primeira etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela e acabou por perder muitas semanas de treino. Assim sendo, José Azevedo, diretor desportivo da Efapel, garante que a equipa quer trazer à Volta os atletas em melhor forma.

«Simplesmente, foi uma opção que se deve à situação física do Mauricio neste momento. Durante o ano, teve vários problemas físicos que o foram afetando, esteve muito tempo sem competir. Nós queremos trazer à Volta os corredores do nosso plantel que estão em melhor condição física e o Mauricio, por todos os problemas que teve ao longo do ano, fisicamente não está numa condição que lhe permita vir correr a Volta a Portugal. Já não digo disputar a Volta a Portugal, digo corrê-la», afirmou.